POL-PDMT: PKW-Aufbruch

Nassau (ots) – Am 09.06.2019 wurde im Zeitraum von 10:20 Uhr bis

20:20 Uhr die Seitenscheibe eines blauen VW Lupo eingeschlagen.

Dieser parkte am Koppelheck in Nassau, in der dortigen Zufahrt zur

Grillhütte. Der Täter entwendete eine Handtasche und eine Jacke aus

dem PKW-Inneren. Beide Gegenstände wurden am Philosophenweg, unweit

des Tatorts durch einen Fahrradfahrer aufgefunden und an der

Arbeitsstelle der Geschädigten abgegeben, da sich Arbeitsutensilien

in der Tasche befanden.

Die Polizei Bad Ems bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere wird

der Fahrradfahrer, welcher die Gegenstände auffand, gebeten sich bei

der hiesigen Polizeiinspektion zu melden.

