POL-HAM: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Hamm-Westen (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 9. Juni,

im Kreuzungsbereich Viktoriastraße / Vorsterhauser Weg, wurden zwei

Personen verletzt. Gegen 16.25 Uhr befuhr ein 37-jähriger Audi-Fahrer

aus Herne die Viktoriastraße in westliche Richtung und beabsichtigte

im Kreuzungsbereich, nach links in den Vorsterhauser Weg einzubiegen.

Hierbei übersah er den entgegenkommenden Opel einer 19-Jährigen. Es

kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Die 19-Jährige aus Hamm wurde bei dem Unfall schwer verletzt und

mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Ihre

37-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden

beläuft sich auf etwa 25000 Euro. (mw)

