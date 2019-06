POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Rudersberg-Michelau – Mann leblos aufgefunden

Aalen (ots) – Rudersberg-Michelau – Mann leblos aufgefunden

Am Samstag gegen 19:15 Uhr wurde ein 65-Jähriger Mann auf einer

Wiese bei Römerstein in leblosem Zustand aufgefunden. Er war unter

einem Aufsitzrasenmäher mit angehängtem Mähwerk eingeklemmt. Offenbar

hatte sich der Rasenmäher an der abschüssigen Wiese überschlagen und

war auf der Seite liegen geblieben. Die sofort eingeleitete

Reanimation blieb letztendlich erfolglos und der Mann verstarb vor

Ort. Aufgrund der bislang durchgeführten Ermittlungen verstarb der

Mann vermutlich an einer rein medizinischen Ursache und nicht durch

das Unfallgeschehen. Vor Ort war neben der Feuerwehr Rudersberg auch

ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Aalen | Publiziert durch presseportal.de.