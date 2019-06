POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel

Salzgitter (ots) – Wechselseitige Körperverletzung während eines

Fußballspiel, Salzgitter-Lebenstedt, Rudolf-Harbig-Str., Sonntag,

09.06.2019, 16:45 Uhr

Am Nachmittag des Pfingstsonntages kam es während eines

Fußballturnier auf einem Sportplatz an der Rudolf-Harbig-Straße in

Salzgitter-Lebenstedt zu einer körperlichen Auseinandersetzung

zwischen den Spielern von zwei teilnehmenden Mannschaften. Nach

bisherigen Erkenntnissen wurden dadurch drei Personen leicht

verletzt. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

