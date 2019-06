FW-BN: Wohnungs-/Zimmerbrand in einer Wohnanlage in Bonn-Mehlem

Bonn (ots) – Am 09.06.2019 um 11:47 wurde die Feuerwehr Bonn zu

einem Zimmer-/Wohnungsbrand in der Wohnanlage Ernst-Stoltenhoff-Haus,

An der Nesselburg 2a, 53179 Bonn, gerufen. Bei der Wohnanlage handelt

es sich um eine an ein Pflegeheim angrenzende Wohnanlage mit

Kleinstwohnungen, die vornehmlich von Senioren bewohnt wird. Bei

Eintreffen der ersten Kräfte brannte ein Zimmer in voller Ausdehnung.

Die Bewohnerin konnte vor Eintreffen der Feuerwehr von einem

Angehörigen gerettet werden. Die beiden sowie im weiteren Verlauf

noch zwei weitere Person wurden mit leichten Verletzungen ins

Krankenhaus gebracht. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung in den

Fluren des Gebäudes sowie der großen Anzahl betroffener Bewohner

wurde die Anzahl der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst

erhöht und ca. 30 Bewohner aus dem Haus geführt bzw. auf Terrassen

und Balkonen in Sicherheit gebracht. Die Bewohner wurden im

angrenzenden Seniorenheim betreut. Das eigentliche Feuer war schnell

unter Kontrolle. Die Entrauchung des Gebäudes und die Rettung der

Bewohner, zum Teil mit Fluchtmasken, zog sich bis ca. 13:30Uhr hin.

Im Anschluss konnten die meisten Bewohner wieder in ihre Wohnungen

zurückkehren. Insg. 8 Wohnungen/Zimmer auf der Brandetage sind derart

von Rauchgas beaufschlagt, dass sie nicht sofort bewohnbar sind. Die

Objektverwaltung und das angrenzende Seniorenheim kümmern sich um die

Unterbringung von 5 Bewohnern.

Vor Ort waren 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr und 10 des

Rettungsdienstes. Beteiligt waren die Berufsfeuerwehr und

Rettungsdienst Bonn sowie Freiwilligen Feuerwehren Lannesdorf,

Mehlem, Kessenich, Dottendorf und Röttgen als Führungsunterstützung.

