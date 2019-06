POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Bengel (ots) – Am Pfingstsonntag, 09.06.2019, gegen 16.25 Uhr,

befuhr ein 36-jähriger Kradfahrer in Bengel die Koblenzer Straße aus

Richtung Alf kommend. Zeitgleich fuhr ein Pkw-Fahrer rückwärts aus

einer Grundstückseinfahrt auf die Koblenzer Straße. Nach dem

Zusammenstoß wurde der Kradfahrer über die Motorhaube des Pkws auf

die Straße geschleudert und schwerverletzt. Der Kradfahrer wurde

durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht

und stationär aufgenommen. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von

ca. 10.000 EUR.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion

Wittlich unter 06571/926-0 oder piwittlich.dgl@polizei.rlp.de in

Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich

Thomas Neumann, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Tel.: 06571/9260

Fax: 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Wittlich | Publiziert durch presseportal.de.