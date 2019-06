POL-TUT: (St. Georgen) Unfallflucht nach Parkunfall – Zeugen gesucht

St. Georgen (ots) – Am Freitagnachmittag zwischen 16.30 und 17.00

Uhr wurde in der Schulstraße ein vorschriftsmäßig geparkter Opel Adam

von einem silbernen Pkw, vermutlich Kombi touchiert und hinten links

beschädigt. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Der Unfallverursacher beging Unfallflucht. Der Fahrer des Fahrzeuges

soll ein Mann zwischen 65 und 70 Jahren mit weiß-grauen Haaren

gewesen sein. Das flüchtige Fahrzeug hatte vermutlich VS-Kennzeichen.

Hinweise bitte an das Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724/9495-0.

