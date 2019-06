POL-TUT: (St. Georgen) Radmuttern gelöst – Zeugen gesucht

St. Georgen (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, hat ein bislang

unbekannter Täter an einem in der Industriestraße geparkter

orangefarbenen Ford Ranger Pick-Up am Dienstag oder Mittwoch

vergangener Woche alle sechs Radmuttern der hinteren rechten Felge

gelöst. Möglicherweise haben Passanten an dem auffälligen Fahrzeug

verdächtige Personen beobachtet. Hinweise bitte an das Polizeirevier

St. Georgen, Tel. 07724/9495-0.

