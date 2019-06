POL-TUT: (Trossingen, Schura) Einbrüche in Firmengebäude

Trossingen (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde

im Bereich „Rübenäcker“ in eine Schlosserei eingebrochen. Die

Täterschaft drang über ein Fenster auf der Rückseite in das Gebäude

ein. Entwendet wurde offenbar nichts, es wurden jedoch mehrere

Schreibtische durchsucht. Gegen 00.45 Uhr wurde an der Tatörtlichkeit

ein silberner Mercedes der A-Klasse beobachtet. Möglicherweise

besteht ein Zusammenhang mit der Tat. Hinweise bitte an die Polizei

Trossingen, Tel. 07425/33866.

Rückfragen bitte an:

Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Tuttlingen | Publiziert durch presseportal.de.