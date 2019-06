POL-PDWIL: Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Wittlich (ots) –

Am Sonntagmittag fuhr ein 40-jähriger niederländischer

Motorradfahrer als erster einer fünfköpfigen Motorradgruppe die L 46

von Manderscheid kommend in Richtung Bleckhausen. Kurz hinter einer

leichten, langgezogenen Rechtskurve überholte der Motorradfahrer ein

vorausfahrendes Auto. Nachdem er wieder eingeschert war, übersah er,

dass die Fahrerin eines weiteren vorausfahrenden Autos zum

Linksabbiegen auf den dortigen Campingplatz abgebremst hatte, so dass

er auf das Heck dieses Autos auffuhr. Der Motorradfahrer wurde durch

den Aufprall schwer verletzt und nach Erstversorgung durch den

Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen

leichten Schock. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der

Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 12000 Euro.

Im Einsatz waren ein Notarzt, das DRK und zur Unfallaufnahme die

Polizei Wittlich.

