POL-ME: Festgenommen nach versuchtem Diebstahl eines Zigarettenautomaten -Hilden- 1906040

In der Samstagnacht des 08.06.2019, gegen 03:45 Uhr, hörte eine

aufmerksame Zeugin verdächtiges Rascheln aus einem Gebüsch an der

Einmündung Kalstert/Noldeweg. Zugleich bemerkte sie einen umgekippten

Zigarettenautomaten, welcher sich bewegte und in Richtung Gebüsch

gezogen wurde. Sie verständigte daraufhin umgehend die Polizei. Durch

die kurze Zeit später eintreffenden Beamten wurde festgestellt, dass

der Mast, an welchem der Automat befestigt war, durchtrennt worden

war. Offensichtlich geschah dies in der Absicht, den kompletten

Automaten zu entwenden. Der Automat hatte sich dabei in einem Zaun

verfangen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde auf der

Lievenstraße ein 38-jähriger Solinger angetroffen, welcher sich

hinter einem Lieferwagen vor der Polizei zu verstecken versuchte. Da

weitere Umstände für einen Zusammenhang mit dem versuchten

Automatendiebstahl sprachen, wurde der Mann vor Ort vorläufig

festgenommen und der Polizeiwache in Hilden zugeführt. Nach

Feststellung der Personalien und Vernehmung wurde der 38-Jährige

wieder entlassen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern noch

an. An dem Automaten und dem Zaun entstand ein Sachschaden im unteren

vierstelligen Bereich.

