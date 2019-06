POL-ME: Räuberischer Diebstahl in Bekleidungsgeschäft -Haan- 1906039

Mettmann (ots) –

Am Samstagmittag des 08.06.2019, gegen 12:30 Uhr, bemerkte eine

58-jährige Angestellte eines Bekleidungsgeschäftes auf dem Neuen

Markt eine fremde Person im Aufenthaltsraum des Geschäftes. Der Mann

hatte bereits aus zwei dort abgestellten Handtaschen die Geldbörsen

an sich genommen. Er rannte sofort aus dem Raum und stieß dabei die

58-Jährige mit beiden Händen zur Seite. Anschließend flüchtete er aus

dem Geschäft, in welchem sich noch eine weitere 54-jährige

Angestellte aufhielt, in Richtung Marktpassage. Beide Frauen blieben

unverletzt. Der Täter erbeutete zwei Geldbörsen mit einem geringen

Bargeldbetrag sowie Kreditkarten und Papieren der Geschädigten.

Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen blieben bisher

erfolglos. Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

-ca. 40-45 Jahre alt -ca. 170 cm groß -schlanke Gestalt -dunkles

gelocktes Haar -dunkle Bekleidung -südländisches Erscheinungsbild

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, 02104/982-6480,

oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

