POL-CE: Betrunken von der Straße abgekommen

LK Celle / Adelheidsdorf (ots) – Gegen 03:40 Uhr am Samstag morgen

wird der Polizei mitgeteilt, dass ein Pkw Seat von der Hauptstraße

(K60) in Adelheidsdorf abgekommen und in einen Graben gefahren sei.

Die Fahrzeugführerin habe dem Meldenden gegenüber noch geäußert, dass

sie keine Polizei benötige. Das hatte auch einen triftigen Grund, wie

die alarmierten Polizeibeamten kurze Zeit später feststellen sollten.

Bei der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich, dass die 41-jährige

Fahrzeugführerin deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke

stand, was ein Atemalkoholwert von über 2 Promille bestätigte. Die

Fahrzeugführerin musste die Polizei zwecks Blutentnahme begleiten.

Gegen sie wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im

Verkehr geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

PHK Koch, M.

Telefon: 05141/277-217

E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Celle | Publiziert durch presseportal.de.