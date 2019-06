POL-WHV: Pressemeldung Wilhelmshaven, 07.06 – 09.06.19

Wilhelmshaven (ots) – Einbrüche Durch Zeugenaussagen konnte ein am

Sonntagmorgen ein 39-jähriger Mann nach einem Einbruch festgenommen

werden. Dieser war dabei beobachtet worden, wie er durch eine

eingeschlagene Scheibe in die Räumlichkeiten der Volkshochschule an

der Preußenstraße einstieg und Gegenstände heraustrug. Die

Ermittlungen dauern an. Der vermeintliche Täter muss sich nun einem

Strafverfahren stellen.

Ein weiterer Einbruch wurde Sonntagvormittag in der

Holtermannstraße gemeldet. Dort war in ein leerstehendes Haus

eingebrochen worden. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob etwas

entwendet wurde.

Brennende Papiercontainer Im Europaring werden in der Nacht zu

Sonntag zwei große, brennende Papiercontainer festgestellt. Die

Brandursache ist noch unklar. Mögliche Zeugen werden gebeten, die

Polizei unter 04421/942215 zu informieren. Die Container wurden

vollständig zerstört.

Betrunkener Radfahrer In der Gökerstraße fiel einer Polizeistreife

in der Nacht zu Sonntag ein Radfahrer ohne Licht auf. Nach Ansprache

stieg die Person ab und schob ihr Fahrrad. Kurze Zeit später stieg

der Radfahrer aber wieder auf und setzte seine Fahrt ohne Licht fort.

Während der darauffolgenden Kontrolle wurde eine deutliche

Alkoholisierung bei dem 19-jährigen Mann festgestellt. Ein

Alkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille, so dass eine

Blutprobe entnommen werden musste. Ein Strafverfahren wurde

eingeleitet.

Unfallgeschehen Freitagmorgen fuhr ein 49-jähriger mit seinem

Transporter den Ölhafendamm entlang und gibt an, durch die

tiefstehende Sonne geblendet worden zu sein. Deshalb sei er zu weit

nach rechts gefahren und habe einen parkenden Pkw touchiert. Durch

den Aufprall wurden zwei weitere Pkw zusammengeschoben, so dass

insgesamt 4 Fahrzeuge beschädigt sind. Der Gesamtschaden beläuft sich

auf annähernd 10.000 Euro.

Samstagvormittag ereigneten sich auf einem Fachmarktparkplatz an

der Güterstraße und auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße jeweils

Unfälle, sog. Parkrempler, bei denen sich der Verursacher entfernte,

ohne sich um die Schäden zu kümmern. Es wurden Strafverfahren wegen

Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der

Polizei unter Tel.: 04421/942-215 zu melden.

