FW-HF: PKW kollidiert mit PKW und Baum – Fahrer schwer verletzt

In der Nacht zu Pfingstsonntag wurde die hauptamtliche Wache um

kurz nach 1 Uhr zur Elverdisser Straße alarmiert. Anwohner hatten

Reifenquietschen und einen lauten Knall vernommen und waren zur Hilfe

geeilt. Ein 31-jähriger Herforder hatte vermutlich aufgrund

überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren

und war im weiteren Verlauf gegen einen parkenden PKW, anschließend

gegen einen Straßenbaum geprallt und nach mehreren Drehungen auf der

Fahrbahn zum Stehen gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war

der Fahrer bereits aus dem Fahrzeug befreit und wurde von Notarzt und

Rettungsdienst versorgt. Wir leuchteten die Einsatzstelle aus und

unterstützten die Polizei bei der Unfallaufnahme, anschließend

reinigten wir die Straße grob mit dem Besen. Der Fahrer wurde nach

der Erstversorgung an der Unfallstelle von einem Rettungswagen in ein

Herforder Krankenhaus transportiert. Die Elverdisser Straße war für

die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der beteiligten

Fahrzeuge voll gesperrt. Zur genauen Unfallursache hat die Polizei

die Ermittlungen aufgenommen.

Am Mittag des Pfingstsonntag wurden wir dann zunächst zu einem

brennenden PKW in die Röntgenstraße nach Elverdissen alarmiert. Ein

Pannenhelfer des ADAC hatte allerdings die Ursache der massiven

Rauchentwicklung schnell gefunden und abgestellt, sodass wir den

Einsatz noch während der Anfahrt abbrechen konnten. Nur Minuten

später wurde die hauptamtliche Wache dann zu einem Ölunfall auf einem

Parkplatz in der Hermannstraße alarmiert, vor Ort fanden wir eine

bereits abgestreute Ölspur vor. Hier war die Wachabteilung von

gestern bereits tätig gewesen.

