FW-PL: Zwei Verkehrsunfälle zu fast gleicher Zeit beschäftigten die Feuerwehr. Kradunfall und PKW überschlagen.

Kurz vor 12.00 Uhr kam es am Pfingstsonntag zu einem Kradunfall

auf der L619, der Verbindungsstraße von Plettenberg nach Sundern-

Allendorf. Hier war kurz vor dem Wanderparkplatz Schlot ein

Kradfahrer bei einem Alleinunfall zu Fall gekommen und hatte sich

dabei so verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Plettenberger

Krankenhaus gebracht werden musste. Ein weiterer Motorradfahrer kam

ebenfalls zu Fall, verletzte sich dabei jedoch nur leicht. Die

Feuerwehr, welche mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einem

Gerätewagen ausgerückt war, musste auslaufendes Benzin aufnehmen.

Fast zur gleichen Zeit ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der

Oestertalstraße. Hier kollidierten zwei PKW, wobei sich ein Fahrzeug

überschlug. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Die an der

Feuerwache verbliebene Besatzung der Drehleiter und der Plettenberger

Notarzt rückten zunächst aus und versorgten zwei Verletzte, welche im

späteren Verlauf durch Rettungswagen aus Attendorn und Werdohl ins

Plettenberger Krankenhaus gebracht wurden. Zu Unfallursachen und Höhe

der entstandenen Sachschäden kann die Feuerwehr keine Auskunft

erteilen.

