POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht – Verursacher mit 2,4 Promille und unter Drogeneinfluss unterwegs

Durch einen aufmerksamen Zeugen wird am 09.06.2018 gegen 07:20 Uhr

im Bereich der Willestraße, kurz nach der Einmündung Wormser Straße,

eine Verkehrsunfallflucht beobachtet. Der Fahrer torkelt aus seinem

Ford Tourneo nach einem längeren Einparkvorgang, bei dem ein weißer

VW Up beschädigt wird, heraus und schwankt zusammen mit seinem

Beifahrer in ein nahegelegenes Eckhaus. Durch die unfallaufnehmenden

Polizeibeamten kann der Verursacher schließlich in dem

Mehrfamilienhaus ermittelt und seine Fahrereigenschaft festgestellt

werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergibt 2,4 Promille. Zudem

reagiert ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv auf

Amphetamin und Kokain. Dem Beschuldigten wird auf der Dienststelle

eine Blutprobe entnommen, eine erkennungsdienstliche Behandlung

durchgeführt, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren

wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der

Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der

Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können

auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei

übermittelt werden.

