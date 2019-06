POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin, Verursacher ohne Fahrerlaubnis

Frankenthal (ots) –

Derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist ein 26-jähriger

Frankenthaler, welcher am 08.06.2019 gegen 11:50 Uhr an der Kreuzung

Benderstraße / Frankenstraße in Frankenthal mit seinem Mercedes einen

Verkehrsunfall verursacht. Er übersieht vermutlich in Folge

Unaufmerksamkeit eine am Zebrastreifen querende 23-jährige

Radfahrerin, worauf es zum Zusammenstoß kommt. Die Radfahrerin

erleidet Schmerzen an den Beinen, an beiden Fahrzeugen entsteht

geringer Sachschaden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellen

die Polizeibeamten fest, dass dem Unfallverursacher wegen einer

Verkehrsunfallflucht von Ende letzten Jahres die Fahrerlaubnis

entzogen und eine Führerscheinsperre auferlegt worden war. Gegen den

Unfallverursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und

Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

