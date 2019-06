POL-PDLD: Freimersheim – Mit frisiertem Roller erwischt

Freimersheim (ots) –

Am Samstag, den 08.06.19, gegen 13.30 Uhr wurde ein 16-jähriger

aus der Verbandsgemeinde Edenkoben mit seinem Motorroller einer

Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass er technische

Veränderungen an seinem Roller vorgenommen hatte. Durch diese war die

Betriebserlaubnis seines Rollers erloschen. Eine erforderliche

Fahrerlaubnis konnte er nicht vorlegen. Er muss sich wegen Fahrens

ohne Fahrerlaubnis verantworten. Den Roller musste er im Anschluss an

die Kontrolle nach Hause schieben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Edenkoben

Telefon: 06323-955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Landau | Publiziert durch presseportal.de.