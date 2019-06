POL-PDLD: Edesheim – Verkehrsunfallflucht am Gartencenter

Edesheim (ots) –

Am Freitag, den 07.06.19, in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 12.00

Uhr, wurde ein blauer Mercedes-Benz Kombi auf dem Parkplatz des

Gartencenters in Edesheim durch einen vermutlich roten Pkw

beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verließ der

Verursacher die Unfallörtlichkeit. Der Mercedes war in der mittleren

Parkreihe geparkt und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000

Euro.

Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können,

werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter

06323-9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

