POL-WAF: Oelde. Verkehrsunfallflucht unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Warendorf (ots) – Am Sonntag, den 09.06.2019, um 01.15 Uhr,

meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei einen unfallbeschädigten

Pkw auf der Straße Zur Dicken Linde. Die Polizeibeamten stellten im

Rahmen der Unfallaufnahme neben dem Fahrzeug auch korrespondierende

Schäden an einer Gebäudewand des Thomas-Morus-Gymnasiums fest. Der

Unfallverursacher hatte sich zu Fuß von der Unfallstelle entfernt.

Anhand von Zeugenaussagen fiel der Tatverdacht schnell auf den

20-jährigen Fahrzeughalter. Der Oelder konnte im Nahbereich

angetroffen werden. Da er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand,

ordneten die Polizeibeamten die Entnahme von Blutproben an. Weiterhin

stellten sie den Führerschein sowie das Unfallfahrzeug sicher. Es

entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.

