POL-WAF: Oelde-Stromberg. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Warendorf (ots) – Am Samstag, den 08.06.2019, um 22.30 Uhr,

kollidierte ein 27-jähriger Bielefelder mit seinem Pkw auf der Straße

Auf dem Borgkamp mit einem am Fahrbahnrand geparkten Lkw. Im Rahmen

der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher

unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizeibeamten ordneten die Entnahme

einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein. Da sich der

27-Jährige bei dem Zusammenstoß leicht verletzt hatte, brachten ihn

Rettungskräfte in ein nahgelegenes Krankenhaus. Es entstand ein

Sachschaden von 16000 Euro.

