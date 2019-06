FW-EN: Wetter – Zwei Einsätze an Pfingstsamstag

Wetter (Ruhr) (ots) –

Die Löschgruppe Wengern wurde am Samstag um 11:23 Uhr zu einer

Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Schmiedestrasse

alarmiert. Kurz nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte öffnete

die Person selbstständig die Tür für Feuerwehr und Rettungsdienst.

Für die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr waren allerdings keine

weiteren Maßnahmen mehr erforderlich und der Einsatz konnte nach

einer guten halben Stunde beendet werden.

Die Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Samstagabend um 18:13 Uhr zu

einem Gefahrenbaum in der Schöntaler Straße alarmiert. Vermutlich

aufgrund des starken Windes am Tag hatte sich in einem Baum ein Ast

gelöst, welcher nun drohte auf die Fahrbahn zu stürzen. Über die

Drehleiter wurden mehrere Äste entfernt und anschließend beiseite

geräumt. Die Fahrbahn wurde abschließend noch gereinigt. Weitere

Maßnahmen waren nicht erforderlich, sodass der Einsatz nach guten

eineinhalb Stunden beendet werden konnte. Für die Dauer der Arbeiten

war die Fahrbahn in dem Bereich komplett gesperrt.

