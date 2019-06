POL-PDWIL: Tätliche Auseinandersetzung zwischen PKW- und Motorradfahrern in der Bitburger Innenstadt

Bitburg (ots) – Am Samstag, dem 08.06.2019 kam es gegen 20:40 Uhr

im Stadtgebiet von Bitburg zu einer Auseinandersetzung zwischen 4

Motorradfahrern und mehreren jungen Männern, die in zwei PKW

unterwegs waren. Die Auseinandersetzung begann an der

ARAL-Tankstelle, Am Markt in Bitburg, wo die Kontrahenten zunächst

nur verbal in Streit geraten sind. Der Konflikt verlagerte sich

anschließend in die Trierer Straße in Höhe der Kreisverwaltung. Hier

kam es zu einem tätlichen Angriff auf einen der Motorradfahrer, der

dabei nicht verletzt wurde. Die Auseinandersetzung soll von zwei

weiblichen Passanten per Handy gefilmt worden sein. Die Polizei

bittet diese Zeugen sich bei der PI Bitburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-968510

www.polizei.rlp.de/pi.bitburg

