POL-ME: 2 Verletzte nach Rotlichtverstoß (Langenfeld) – 1906038

Am Samstag, 08.06.19, kam es in Langenfeld gegen 16:05 Uhr auf der

Kreuzung Kölner Straße/ Robert-Koch-Straße/ Einfahrt LVR-Gelände zu

einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Eine 27-jährige Frau aus Langenfeld befuhr mit ihrem PKW Skoda

Citigo die Kölner Straße in Richtung Langenfeld. An der Kreuzung in

Höhe des LVR-Geländes übersah die scheinbar, dass die dortige

Lichtzeichenanlage für sie Rot zeigte. Aufgrund dessen kam es im

Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einem anderen PKW. Hierbei

handelte es sich um einen PKW Hyundai, der von einer 22-jährigen

Langenfelderin geführt wurde. Diese kam vom Gelände der LVR-Klinik

und beabsichtigte nach links auf die Kölner Straße abzubiegen. Bei

dem Unfall wurden beide Frauen schwer verletzt und mussten einem

Krankenhaus zur stationären Behandlung zugeführt werden. Beide

Fahrzeuge war nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden.

