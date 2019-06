POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Prüm (ots) – Prüm- Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am

08.06.2019 in einem Zeitraum von 12:00 Uhr bis 12:45 Uhr ein roter VW

Tiguan auf dem Aldi Parkplatz in Prüm zerkratzt. Am PKW konnten

Kratzer in einer Höhe von einem Meter entlang der kompletten

Motorhaube und Fahrerseite festgestellt werden. Der PKW wurde

vermutlich mittels Schlüssel zerkratzt. Hinweise bitte an die Polizei

Prüm unter 06551/9420 oder per Mail an pipruem@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551/9420

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Wittlich | Publiziert durch presseportal.de.