POL-COE: Coesfeld, Bahnhofstraße/ Letter Straße, Verkehrsunfall mit Sachschaden – Verursacher unter Alkoholeinfluss

Coesfeld (ots) – Am Samstag, 08.06.19, beabsichtigte ein

66jähriger Coesfelder gegen 11:40 Uhr mit seinem Pkw von der

Bahnhofstraße kommend rechts in die Letter Straße einzubiegen, um

seine Fahrt in Fahrtrichtung Innenstadt fortzusetzen. Als die LZA auf

Rot umsprang, bremste er sein Fahrzeug ab und setzte zurück. Hierbei

fuhr er auf den Pkw einer 29jährigen Coesfelderin auf, die ebenfalls

rechts abbiegen wollte und sich unmittelbar hinter ihm befand. Bei

der anschließenden Unfallaufnahme fiel den Beamten in der Atemluft

des 66jährigen Alkoholgeruch auf, woraufhin ein Atemalkoholtest

durchgeführt wurde. Dieser verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe

entnommen, der Führerschein sichergestellt und das Führen von

fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. An beiden Pkw entstand

leichter Sachschaden.

