POL-WOB: Schrecklicher Verkehrsunfall am Samstagmorgen – 50 Jahre alter Fahrzeugführer stirbt bei Zusammenstoß mit LKW

Wolfsburg (ots) –

Wolfsburg, OT Nordsteimke, Landesstraße 322 08.06.2019, 04.57 Uhr

Ein schrecklicher Verkehrsunfall mit einer getöteten, einer schwer

und einer leicht verletzten Person, sowie einem Sachschaden von

mindestens 200.000 Euro ereignete sich am frühen Samstagmorgen auf

der Landesstraße 322 zwischen dem Ortsteil Steimker Berg und

Nordsteimke.

Nachbisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 27 Jahre

alter Lastkraftwagenfahrer aus Wolfsburg mit seiner Sattelzugmaschine

nebst Auflieger die L 322 aus Richtung Nordsteimke in Richtung

Wolfsburg. Hier geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem

VW Touareg zusammen der aus Richtung Wolfsburg kommend die

entgegengesetzte Richtung befuhr. Die Wucht des Aufpralls war derart

heftig, dass der Touareg von der Fahrbahn abkam und völlig zerstört

auf einem Feld zum Erliegen kam. Der LKW kam ebenfalls von der

Fahrbahn ab und landete mit der Zugmaschine voran in dem neben der

Fahrbahn befindlichen Feld. Dabei blockierte der Sattelzugauflieger

die komplette Fahrbahn.

Ersthelfer kümmerten sich umgehend um die Verletzten und

alarmierten Polizei und Rettungsdienste. Der 50 Jahre alte Fahrer des

Touareg aus dem Landkreis Helmstedt zog sich bei dem Unfall schwerste

Verletzungen zu, denen er noch am Unfallort erlag. Die 45 Jahre alte

Beifahrerin des 50-Jährigen im VW Touareg wurde bei dem Unfall

schwer, der 27 Jahre alte Sattelzugführer leicht verletzt. Beide

wurden mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht.

Während der 27-Jährige das Klinikum wenig später bereits verlassen

konnte, wurde die 45 Jahre alte Beifahrerin stationär aufgenommen.

Den eingesetzten Rettungskräften von Polizei und Feuerwehr bot

sich ein schreckliches Szenarium am Unfallort. Die Trümmerteile waren

über mehrere hundert Meter auf der Fahrbahn verteilt. Da der

Sattelzugauflieger quer zur Fahrbahn stand und diese dadurch

blockierte war ein herankommen an die Unfallstelle aus Richtung

Wolfsburg schwer möglich. Die Landesstraße 322 war während der

Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung der Fahrzeuge zwischen

Steimker Berg und Nordsteimke voll gesperrt. Da eine Spezialfirma den

Sattelzug bergen musste, dauerte die Sperrung mehrere Stunden lang

an.

Die Polizei hat einen Sachverständigen zur Unfallrekonstruktion

hinzugezogen. Ferner wurde der Touareg sowie der Fahrtenschreiber des

LKW beschlagnahmt. Polizeibeamte überbrachten zusammen mit einem

Kriseninterventionsteam den Angehörigen des Verstorbenen und der

Schwerverletzten die schreckliche Nachricht. Der VW Touareg wurde bei

dem Unfall völlig zerstört und auch die Zugmaschine des Sattelzuges

dürfte nach ersten Erkenntnissen einen wirtschaftlichen Totalschaden

erlitten haben. In wie weit die Ladung des Aufliegers bei dem Unfall

beschädigt oder zerstört wurde ist derzeit nicht bekannt. Derzeit

gehen die Beamten des 7. Fachkommissariats der Polizei von einem

Gesamtschaden von rund 200.000 Euro aus. Die Ermittlungen zum genauen

Unfallhergang und der Ursache dauern an.

