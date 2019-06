FW Borgentreich: Funk und Kartenkundelehrgang der Stadt Borgentreich.

Borgentreich (ots) –

Ein Funk und Kartenkundelehrgang auf Stadtebene, wurde von der

Stadt Borgentreich, vom 20.05.2019 bis zum 25.05.2019 durchgeführt.

17 Feuerwehrkammeraden durchliefen diese Ausbildung. Im Lehrgang

wurden die technischen Grundlagen der Funktechnik sowie die

Abarbeitung von Funkgesprächen erläutert. Es wurde die technische

Handhabung der Geräte geübt und in einer Sprechfunkübung die

erlernten Grundlagen erprobt. In Zusammenarbeit mit der Leitstelle

des Kreises Höxter, fand zum Abschluss des Lehrganges, noch eine

Besichtigung der Kreisleitstelle in Brakel statt. Dort wurde dann

auch einmal die „andere“ Seite begutachtet, und die Leitstelle

stellte die Abarbeitung eines Einsatzes, aus Sicht eines Disponenten,

nach. Teilnehmer des Lehrganges: Patrick Stellpflug (Manrode),

Michael Bäcker-Viell (Borgentreich), Markus Herbold (Borgentreich),

Max Schumacher (Borgentreich), Robert Schachten (Großeneder), Timo

Nolte (Großeneder), Felix Nolte (Großeneder), Jan Dierkes

(Großeneder), Sebastian Behre (Bühne), Sebastian Engemann (Bühne)

Steffen Rose (Bühne) Jochen Hengst (Bühne), Volker Fleischhacker

(Bühne), Hannes Lange (Natingen), Kai Steffens (Rösebeck), Julian

Menne (Rösebeck), David Zigahan (Rösebeck) Ausbilder: Elmar Nolte

