POL-PDLD: Edesheim – Verletzte Fußgängerin bei Verkehrsunfall auf Parkplatz

Edesheim (ots) –

Am Freitag, den 07.06.19, gegen 10.05 Uhr, befuhr ein 77-jähriger

Pkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Maikammer den Parkplatz des

Gartenmarktes in Edesheim. Er wollte zunächst den Parkplatz in

Richtung der dort befindlichen Obst- und Gemüseverkaufsstände

verlassen, entschied sich jedoch anders und fuhr rückwärts zurück auf

den Parkplatz des Gartenmarktes. Hierbei übersah er eine 88-jährige

Fußgängerin, die den Parkplatz passierte, und stieß dieser mit dem

Heck gegen das Bein. Hierdurch erlitt die Fußgängerin vermutlich

einen Oberschenkelhalsbruch. Die Fußgängerin wurde mittels

Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Edenkoben

Telefon: 06323-955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Landau | Publiziert durch presseportal.de.