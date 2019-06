FW Königswinter: Garagenbrand in Königswinter

Königswinter (ots) –

Eine als Lager- und Werkstatt genutzte Garage hat in der Nacht zu

Samstag in Königswinter-Altstadt gebrannt. Die Feuerwehr konnte das

Feuer unter Vornahme mehrerer Rohre schnell löschen. Drei Anwohner

wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung zur Kontrolle vom

Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Um 3.14 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Königswinter zu dem

Brand an einem Fussweg zwischen Bahnhofstraße und Am Palastweiher in

Königswinter alarmiert. Schon auf der Anfahrt wurde eine starke

Rauchentwicklung im Bereich der Bahnhofstraße festgestellt, so dass

weitere Kräfte hinzugezogen wurden. Bei Eintreffen des Löschzugs

Altstadt brannte der hölzerne Dachstuhl einer als Lager- und

Werkstatt genutzten Garage. Mit Hilfe meherer Rohre, die unter

Atemschutz vorgenommen wurden, gelang es schnell, eine Ausbreitung zu

verhindern. Es folgten aufwändige Nachlöscharbeiten zur Bekämpfung

von Brandnestern im Bereich der Dachhaut. Drei Anwohner, die erste

eigene Maßnahmen treffen wollte, wurden vom Rettungsdienst gesichtet

und mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus

transportiert. Nach Kontrolle mit Wärmebildkameras konnten die

Einsatzkräfte der Einheiten Altstadt, Nieder- und Oberdollendorf

gegen 4:45 Uhr die Bahnhofstraße verlassen. Die Polizei Bonn nahm

Ermittlungen zur Brandursache auf. Bereits am 30.10.2018 war die

Freiwillige Feuerwehr Königswinter bei dem Objekt im Einsatz. Auch

damals brannte der Dachstuhl.

