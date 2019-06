POL-OB: Wohnungseinbruchsradar vom 31.5. bis 6.6.2019

Oberhausen (ots) –

In der vergangenen Woche haben Oberhausener ihrer Polizei zehn

Einbrüche gemeldet.

Drei Mal mißlangen die Versuche, in einem Fall gelang den Tätern

das Eindringen in eine Wohnung eines Hauses im Bereich Oberhausen

Stadtmitte und stahlen Bargeld.

++ Lassen Sie Unbefugte nicht unkontrolliert in Ihr

Mehrfamilienhaus!

++ Öffnen Sie die Eingangstüre nur Berechtigten!

++ Sofort Notruf110 bei verdächtigen Wahrnehmungen im Treppenhaus

wählen!

In Oberhausen scheitern fast der Hälfte aller angezeigten

Wohnungseinbrüche an gut gesicherten Fenstern und Türen. Unsere

Polizeiexperten beraten sie kostenlos auch in Ihren eigenen 4-Wänden.

Termine erhalten Sie im Kriminalkommissariat Kriminalprävention und

Opferschutz unter der Telefonnummer 0208 826 4511.

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

