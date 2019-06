POL-SO: Soest/Rüthen – Sicherheitskonferenz

Soest (ots) –

Um die Sicherheit in Rüthen ging es am Donnerstagnachmittag bei

einer Sicherheitskonferenz der Polizei mit Vertretern der Stadt

Rüthen. Polizeidirektor Volker Kleisa hatte gemeinsam mit dem

Warsteiner Wachleiter Michael Funke und dem Warsteiner Kripomann

Peter Hanemann ins Rettungszentrum Soest eingeladen. Gemeinsam mit

dem Beigeordneten der Stadt Rüthen, Herr Hubert Betten, sowie

Stefanie Luse und Andreas Rüther vom Ordnungsamt wurden die Themen

besprochen die beiden Seiten am Herzen lagen. Besonders zu erwähnen

waren die sehr positiven Zahlen der Kriminalstatistik für Rüthen. Es

wurden alle Felder der Zusammenarbeit besprochen um auch weiterhin

gemeinsam den täglichen Sicherheitsaufgaben in Rüthen nachgehen zu

können. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 – 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Soest | Publiziert durch presseportal.de.