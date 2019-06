POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.06.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) –

Wertheim: Matthias Jeßberger übernimmt Leitung des Wertheimer

Polizeireviers

Nachdem Erster Polizeihauptkommissar Olaf Bamberger vier Jahre

lang das Polizeirevier Wertheim geleitet hat und somit als erster

Ansprechpartner der Polizei für Städte, Gemeiden und Kommunen in der

Wertheimer Region war, übernimmt nun sein bisheriger Stellvertreter

Erster Polizeihauptkommissar Matthias Jeßberger die Leitung des

nördlichsten Polizeireviers in Baden-Württemberg. Am gestrigen Montag

wurde Jeßberger in einer offiziellen Veranstaltung im Wertheimer

Rathaus vom Leiter des Heilbronner Polizeipräsidiums,

Polizeipräsident Hans Becker, als neuer Revierleiter bestellt. Im

Rahmen der Feier dankte der Behördenleiter nochmals dem Vorgänger,

der Mitte April als Leiter des Bad Mergentheimer Polizeireviers

eingeführt wurde. Matthias Jeßberger ist mit seinen 63

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig verantwortlich für die

Sicherheit von mehr als 33.000 Einwohner von Freudenberg, Wertheim

und Külsheim. Sein Ziel wird es sein, die gute Aufklärungsquote bei

der Bekämpfung von Straftaten von mehr als 65 Prozent beizubehalten

und die Maßnahmen seines Vorgängers zur Erhöhung der Sicherheit auf

den Straßen der Region fortzuführen. Der Wertheimer Revierbereich ist

nicht nur durch seine geografische Lage besonders. Wertheim ist zudem

auch Standort einer Polizeiausbildungsstätte. Polizeipräsident Becker

verspricht sich durch die Zusammenarbeit beider Organisationen

Synergieeffekte und betonte in seiner Ansprache die besondere

Aufgaben seiner Wertheimer Kollegen, durch ihre Vorbildfunktion für

die zahlreichen Polizeischüler. Der neue Revierleiter war zuletzt

selbst für ein Jahr zum Institutsbereich Ausbildung abgeordnet. Der

43-Jährige gilt als Polizist durch und durch und Kenner der Polizei.

Durch Verwendungen beim Polizeipräsidium Stuttgart, im

Innenministerium Baden-Württemberg und in verschiedenen

Führungsfunktionen des Polizeipräsidiums Heilbronn und zuletzt an der

Ausbildungsstätte verfügt er über eine große Erfahrungsbreite.

Polizeipräsident Becker konstatierte seinem, bei den Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern geschätzten Kollegen, dass er über das notwendige

Rüstzeug für seine neue Aufgabe verfügt und künftig genau am

richtigen Platz sein wird. Für die Zukunft wünscht er dem neuen

Wertheimer Revierleiter alles Gute.

Zur Person: EPHK Matthias Jeßberger ist 43 Jahre alt und seit

September 1996 bei der Polizei. Der Ausbildung im mittleren Dienst

folgte im Jahr 2000 ein Studium an der Hochschule der Polizei in

Villigen-Schwenningen. Nach Verwendungen beim Polizeipräsidium

Stuttgart (2003 – 2008) und im Innenministerium BW (2008 – 2015)

folgte die Versetzung zum Polizeipräsidium Heilbronn. Zu Beginn des

Jahres 2016 folgte der Wechsel in den Main-Tauber-Kreis. Zunächst als

Leiter des Bezirksdienstes in Bad Mergentheim und im Juli 2016 als

Leiter der Führungsgruppe des Polizeireviers Wertheim. Nach einer

13-monatigen Abordnung zum Institutsbereich Ausbildung Wertheim und

einer erneuten Verwendung als stellvertretender Revierleiter übernahm

er ab 01. Mai 2019 die Leitung des Wertheimer Polizeireviers.

Matthias Jeßberger ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Mit

seiner Familie lebt er in Freudenberg.

