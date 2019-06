POL-HA: Polizei beteiligt sich am Aktionstag „Fahrrad und Pedelec“

Hagen (ots) –

Die Polizei Hagen hat sich am Montag, zwischen 09:00 Uhr und 17:00

Uhr, an einem landesweiten Aktionstag beteiligt. Zielrichtung des

Einsatzes war es, Verkehrsteilnehmer auf die Gefahren rund um den

Fahrrad- und Pedelecverkehr hinzuweisen und Räder auf

vorschriftsmäßige Ausstattung zu überprüfen. Die Polizei, die mit

dreizehn Kräften im ganzen Stadtgebiet unterwegs war, konzentrierte

sich auch auf falsches Verhalten von Radfahrern und ging

beispielsweise auch dagegen vor, wenn auf Radwegen geparkt wurde.

„Uns kommt es vor allem darauf an, zukünftige Unfälle zu verhindern“,

stellte Einsatzleiter Christian Rosenbaum fest, „daher suchen wir das

Gespräch mit den Radfahrern und geben Tipps“. Die Beamten

kontrollierten rund 100 Fahrräder und Pedelecs – die meisten waren

vorschriftsmäßig unterwegs. 25 Verwarngelder wurden dennoch verhängt

– für das Fahren auf dem Gehweg oder über rote Ampeln. Auf der

Eckeseyer Straße stießen die Beamten auf einen nicht alltäglichen

Fall. Ein 37-jähriger E-Scooterfahrer war auf dem Gehweg unterwegs.

Das Fahrzeug, das über 35 km/h schnell sein kann, war nicht

zugelassen, eine Fahrerlaubnis lag ebenfalls nicht vor. Ein

Drogentest zeigte Betäubungsmittelkonsum an, so dass ein Arzt eine

Blutprobe entnahm. Den Scooter stellte die Polizei sicher.

Einsatzleiter Rosenbaum zeigte sich mit dem Aktionstag zufrieden:

„Trotz wechselhaftem Wetter haben wir viele Verkehrsteilnehmer

ansprechen und unser Anliegen an den Mann oder die Frau bringen

können. Dass wir Fehlverhalten auch geahndet haben, ist bei einer

Vielzahl der Verkehrsteilnehmer auf Verständnis gestoßen“.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Tweets by polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Hagen | Publiziert durch presseportal.de.