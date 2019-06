POL-HRO: Auftaktveranstaltung – Kontrollen zu „Fahren.Ankommen.LEBEN!“ mit dem Schwerpunkt „Alkohol und Drogen“

Rostock (ots) –

Heute, am 4. Juni 2019, findet in der Hansestadt Rostock die

Auftaktveranstaltung zum Thema „Alkohol und Drogen im Straßenverkehr“

im Rahmen der Kampagne „Fahren.Ankommen.LEBEN!“ statt. In der Zeit

von 8-14 Uhr werden Beamte der Polizeiinspektion Rostock

entsprechende Kontrollen durchführen. Hintergrund ist die

Sensibilisierung der Fahrzeugführer für das o.g. Thema.

Das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss zählt zu den

Hauptunfallursachen in M-V. 2018 ereigneten sich landesweit über 130

Unfälle mit schwerverletzten oder getöteten Menschen aufgrund von

Alkohol oder Drogen im Straßenverkehr.

Im gesamten Juni laufen im Polizeipräsidium Rostock Anhaltekontrollen

zum Schwerpunkt „Alkohol und Drogen im Straßenverkehr“.

