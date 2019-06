POL-PDLU: Sachbeschädigungen an PKW

Maxdorf / Birkenheide (ots) –

Am Montag, den 03.06.2019 gegen 08:00 Uhr wird die Polizeiwache

Maxdorf über eine verdächtige Person informiert, die scheinbar

willkürlich die Scheiben von parkenden PKW’s zerstört und sich

hierbei bereits verletzt habe. Hierbei scheint sich die Person vom

Birkenweg in Birkenheide in Richtung Sohlsstraße in Maxdorf zu

bewegen. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen kann die Person durch

Beamte der Polizeiwache Maxdorf und der Polizeiinspektion Frankenthal

vorläufig festgenommen werden. Hierbei leistet die Person Widerstand

gegen die Festnahme. Eine Überprüfung der gemeldeten Wegstrecke

ergibt dass an mindestens drei geparkten PKW’s die Heckscheibe

eingeschlagen wurde. An einem weiteren PKW kam es zum Versuch. Der

Sachschaden wird zurzeit auf ca. 1700 EUR geschätzt. Geschädigte,

welche bislang nicht durch die Polizei informiert wurden werden

gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf in Verbindung zu setzen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der

Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der

Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können

auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei

übermittelt werden.

