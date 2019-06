POL-PIKIR: Fahrraddiebstahl

Kirn (ots) –

In der Nacht zum Dienstag wurde gegen 00:05 Uhr vor einem Wohnhaus

in der rechten Hahnenbachstraße ein schwarz-rotes Mountainbike der

Marke B’TWIN (Typ Rockrider 520S)entwendet. Der ca. 1,85 m große

Täter, bekleidet mit hellem Kapuzenpullover und kurzer Hose, fuhr in

Richtung Marktplatz davon. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion

Kirn.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Kirn | Publiziert durch presseportal.de.