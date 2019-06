POL-PDKH: Verkehrsunfall durch Fahranfänger

Bad Kreuznach (ots) – Nachdem ein junger Mann am 04.06.2019

gerade 18 Jahre alt geworden ist, befährt er um 00:29 Uhr, mit

seinem Pkw die L 236 von Hüffelsheim kommend in Richtung Rüdesheim.

Etwa 1200m vor der Ortschaft Rüdesheim kommt er, vermutlich in Folge

überhöhter Geschwindigkeit, nach einer Rechtskurve nach links von der

Fahrbahn ab und berührt dabei einen entgegenkommenden Pkw. Nach dem

leichten Zusammenstoß zieht der Fahrer seinen Pkw nach rechts und

gerät in den angrenzenden Grünstreifen. Dort kollidiert der Pkw mit

einem Baumstumpf und überschlägt sich schließlich. Der 18jährige

Fahrer und der 18jährige Beifahrer werden durch den Verkehrsunfall

leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die

4 Insassen (50 Jahre/Fahrer, 47 Jahre, 47 Jahre und 28 Jahre) des

entgegenkommenden Pkw bleiben unverletzt. Durch den Verkehrsunfall

entsteht ein Gesamtsachschaden in Höhe von 10.500EUR

(Verursacherfahrzeug: wirtschaftlicher Totalschaden).

