FW-Stolberg: Zimmerbrand im Dachgeschoss

Stolberg (ots) –

Gegen 21.30 Uhr wurde die Einsatzzentrale der Feuer- und

Rettungswache Stolberg über einen bereits abgelöschten Brand in einem

Zimmer informiert. Daraufhin wurde ein Löschfahrzeug zu einer

sogenannten Brandnachschau in den Ortsteil Atsch entsandt. Beim

Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass aus mehreren

Öffnungen des Einfamilienhauses Rauch drang. Sofort wurde die

Alarmstufe erhöht und die Löschgruppen Atsch, Donnerberg und Mitte

nachgefordert. Der Angriffstrupp drang derweilen unter Atemschutz in

ein Zimmer im Dachgeschoss vor. Beim Betreten des Zimmers kam es zu

einer Durchzündung des Brandgutes. Nach Vornahme eines Strahlrohres

konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Verletzt wurde

glücklicherweise niemand.

