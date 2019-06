POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall in Hohenroda -Oberbreitzbach, Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hohenrode (ots) – Am Montag, 3.Juni 2019, 19:25 Uhr, befuhr ein

40-jähriger BMW-Fahrer die Ortsdurchfahrt von Oberbreitzbach in

Richtung Mansbach. In Höhe der Straße „Steinbruch 27“ kam er aus

bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen

eine Mauer. Dabei zog er sich schwere innere Verletzungen zu und

verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Klärung der Unfallursache

wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Gesamtschaden beträgt

ca. 20.000,- Euro. Peter Lang, Polizeiführer vom Dienst.

