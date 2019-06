POL-OF: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 03.06.2019

Offenbach (ots) – Bereich Main-Kinzig

1. Tödlicher Frontalunfall – Hanau

Am Montagabend ereignete sich auf der L 3195 bei Mittelbuchen ein

tödlicher Verkehrsunfall. Um 19.45 Uhr kollidierten zwei Autos

frontal auf der Strecke zwischen Mittelbuchen und Bruchköbel

miteinander. Der Fahrer eines schwarzen 3er BMW, der aus Richtung

Bruchköbel kam, gerier aus bislang unbekannter Ursache kurz nach der

Anschlussstelle B 45 in den Gegenverkehr und krachte dort mit einem

schwarzen Ford SUV zusammen. Der mutmaßliche Unfallfahrer, ein

49-Jähriger aus Bruchköbel, der in seinem Wagen eingeklemmt und aus

dem Wrack durch die Feuerwehr befreit werden musste, verstarb noch an

der Unfallstelle. Der 81-jährige Unfallbeteiligte aus Bruchköbel kam

mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik.

Die Landesstraße wurde für zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Ein

Sachverständiger ist mit Unfallursachenrekonstruktion beauftragt. Der

vorläufig bezifferte Sachschaden beträgt 20.000,-EUR. Unfallzeugen

melden sich bitte bei der Polizeistation Hanau I unter 06181/100-611

oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Offenbach am Main, 03.06.2019, Bernd Fenske, PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 069-80 98-0

Fax: 069-80 98-2307

E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

