POL-PDKH: Mit Schreckschusswaffe auf Supermarktparkplatz für Aufregung gesorgt

55543 Bad Kreuznach, Alzeyer Straße (ots) – Am Montag, den

03.06.2019, um kurz nach 19 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines

Einkaufszentrums in der Alzeyer Straße zum Streit zwischen einem

57-Jährigen und zwei 20 bzw. 27 Jahre alten Männern. Das Trio geriet

wegen der Belegung eines Behindertenparkplatzes in Streit. Einem

weiteren Passanten, der den Disput mitbekam, fiel auf dass der Ältere

der Männer, eine Schusswaffe in seiner Hose trug. Aufgrund der

Mitteilung wurden gleich mehrere Streifenwagen zu dem Supermarkt

entsandt. Die Polizei konnte alle Beteiligten noch antreffen, die

Lage vor Ort zeigte sich jedoch ruhiger als zunächst befürchtet. Der

Waffenträger gab die Pistole freiwillig heraus, es handelte sich

dabei um eine Schreckschusswaffe, für die der Mann nach ersten

Erkenntnissen eine Waffenerlaubnis hat. Allerdings stand er mit 0,5

Promille leicht unter Alkoholeinfluss, was die Einleitung eines

Ordnungswidrigkeitenverfahrens zu Folge hatte. Die Schreckschusswaffe

wurde sichergestellt

