POL-HRO: 10-jährige Badetote in Tessin (LK Rostock)

Rostock/Tessin (ots) –

Zu einem schweren Badeunfall ist es am heutigen Tag gegen 15:30 Uhr

in Tessin (Landkreis Rostock) gekommen. Aus bislang unbekannten

Gründen ist ein 10-jähriges Mädchen in der Badeanstalt „Tessiner

Südsee“ ertrunken.

Durch Ersthelfer und den Rettungsdienst wurden Reanimationsversuche

durchgeführt. Der Rettungshubschrauber verbrachte das Mädchen in das

Universitätsklinikum nach Rostock. Dort verstarb die 10-Jährige.

Der Kriminaldauerdienst Rostock hat ein Todesermittlungsverfahren

eingeleitet. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Rostock werden

Ermittlungen zur Aufklärung des tödlichen Unfalls durchgeführt.

Andreas Waus

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Busch Stefanie

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Tweets by Polizei_PP_ROS

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Rostock | Publiziert durch presseportal.de.