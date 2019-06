POL-DEL: LK Wesermarsch: Nachtrag zur Suche nach der vermissten Person in Phiesewarden +++ Person aufgefunden

Delmenhorst (ots) – Der seit Samstag, 01. Juni 2019, 12:30 Uhr,

vermisste Mann wurde am Montag, 03. Juni 2019, 18:00 Uhr, in einem

Garten in Phiesewarden gefunden.

Er wurde aufgrund einer leichten Unterkühlung mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, war ansonsten aber

wohlauf.

Die Suche kann eingestellt werden. Die Polizei bedankt sich für

die Unterstützung bei der Suche und bittet darum, von einer weiteren

Veröffentlichung bzw. Verbreitung des Lichtbildes abzusehen.

Fragen bitte ab Dienstag an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg – Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg – Land / Wesermarsch | Publiziert durch presseportal.de.