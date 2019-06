FW-MG: 2 Brandereignisse am frühen Abend

Mönchengladbach, 03.06.19, 16:30 Uhr, Grunewaldstraße und 17:15 Uhr, Abteistraße (ots) –

Gegen 16:30 wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einer Druckerei

an der Grunewaldstraße gerufen. Aus bisher unbekannter Ursache war es

in einer Druckmaschine zu einer Verpuffung und Brandentwicklung

gekommen. Aufgrund der Meldung entsandte die Leistelle der Feuerwehr

Mönchengladbach ein Großaufgebaut an Einsatzkräften. Durch das

vorbildliche Verhalten der Druckereimitarbeiter konnte der Brand an

den Druckwalzen durch eine halbautomatische Löschlage schon

weitestgehend vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Im

Bereich einer Lüftungsanlage brannten jedoch noch an mehreren Stellen

Papierreste. Einige Glutnester und brennende Papierschnipsel wurden

durch zwei Angriffstrupps unter Atemschutz mit einem C-Strahlrohr

abgelöscht. Zunächst war unklar, ob sich der Brand noch weiter

ausgedehnt hatte. Aus diesem Grund wurde die gesamte Lüftungsanlage

aufwendig kontrolliert. Abschließend konnte festgestellt werden, dass

durch das schnelle Eingreifen der Mitarbeiter vor Ort ein größerer

Schaden verhindert wurde.

Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen I

(Neuwerk), II (Holt), III (Rheydt), die Einheiten der Freiwilligen

Feuerwehr Neuwerk und Stadtmitte, der Abrollbehälter Atemschutz aus

dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein

Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr

Mönchengladbach.

Einsatzleiter: BAR Markus Hallen

Noch während der Einsatzmaßnahmen in der Druckerei wurde der

Leitstelle ein weiterer Notfall gemeldet. In einer erdgeschossigen

Wohnung an der Abteistraße war es zu einem Brand gekommen. Beim

Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Brand bereits durch die

Bewohnerin gelöscht worden. Bei den Löschmaßnahmen hatte die

Bewohnerin Brandrauch inhaliert und musste nach medizinischer

Versorgung zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportiert

werden. In der Wohnung hatte ein auf dem Herd abgestelltes Tablett

gebrannt. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr kontrolliert und mit

einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit.

Im Einsatz waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und

Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen, ein

Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr

Mönchengladbach.

Einsatzleiter: BOI Jens Röttgers

