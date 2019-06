POL-BI: Sieben leichtverletzte Personen bei Auffahrunfall

Bielefeld (ots) – FK / Bielefeld – Mitte – Am Montag, 03.06.2019,

gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Stadtheider Straße zu einem

Verkehrsunfall mit sieben Verletzen und vier beteiligten Fahrzeugen.

Der 50-jährige Fahrer eines 7,5t-LKWs befuhr die Stadtheider Straße

in Richtung Herforder Straße. In Höhe der Einfahrt zum Lokschuppen

fuhr er auf einen, dort wegen der „Rotlicht“ zeigenden

Lichtsignalanlage der Kreuzung zur Herforder Straße wartenden, mit

drei Personen besetzten BMW auf. Der PKW wurde durch die Wucht des

Aufpralls gegen einen davor wartenden VW Touran mit fünf Insassen

geschleudert. Nachdem der LKW zum Stillstand gekommen war, rollte er

rückwärts noch gegen einen nachfolgenden Range Rover. Bei dem Unfall

wurden die Fahrerin und die Beifahrerin des BMW sowie alle fünf

Insassen des VW leicht verletzt und mit Rettungswagen in städtische

Krankenhäuser verbracht. Der Unfallverursacher, der Fahrer des Range

Rovers und eine weitere Insassin des BMW blieben unverletzt. Alle

Fahrzeuge blieben leicht beschädigt fahrbereit. Während der

Unfallaufnahme wurde die Stadtheider Straße für ca. eine Stunde in

beiden Richtungen gesperrt. Es kam zu Verkehrsstörungen.

