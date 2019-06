POL-WAF: Ahlen. Unbekannter zeigt sich in schamverletzender Art und Weise

Warendorf (ots) – Ein bislang unbekannter Mann zeigte sich am

Montag, den 03.06.2019, um 15.45 Uhr, einer Fußgängerin in

schamverletzender Art und Weise. Die Ahlenerin ging gerade mit ihrem

Hund auf einem Fußweg am Richterbach in Höhe B58 entlang, als sie auf

den Unbekannten traf. Sie konnte den Mann wie folgt beschreiben: 25

bis 30 Jahre alt, circa 1,70m groß, südländischer Typ, dunkles,

lichtes Haar mit hohem Haaransatz, bekleidet mit einem schwarzen

Poloshirt und einer schwarzen 3/4-Hose. Eine helle Jacke trug der

Unbekannte über dem Arm.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können,

sich bei der Polizeiwache Ahlen, Telefon 02382-9650 oder unter der

E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

