POL-GE: Lkw-Kran kollidiert mit DB-Oberleitung

Gelsenkirchen (ots) – Gelsenkirchen Schalke-Nord, Uechtingstraße

Schrankenanlage Montag, 03.06.19, 16:15h

Beim Rangieren bei Ladearbeiten berührte der Ladekran eines Lkw

den Fahrdraht der Oberleitung der dortigen Zugstrecke und es kam zum

Stromschluss. Der 42-jährige Fahrer des Lkw konnte sich durch einen

Sprung aus dem Führerhaus retten, das Führerhaus geriet durch

Kurzschluss in Brand, durch den Stromfluss explodierten mehrere

Reifen am Lkw und rissen Karosserieteile mit. Zwei Passanten wurden

verletzt. Ein 9-jähriges Mädchen erlitt vermutlich ein Knalltrauma,

ein 48-jähriger Mann erlitt durch umherschleudernde Fahrzeugteile

eine Fraktur an einem Bein. Diese Personen, wie auch der Fahrer des

Lkw zur Kontrolle, wurden zur medizinischen Behandlung umliegenden

Krankenhäusern zugeführt. Weiter wurde ein zu diesem Zeitpunkt

passierendes Fahrzeug ebenfalls durch Fahrzeugteile getroffen und

beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Jerzynka, PHK

Leitstelle

Telefon: 0209/365 2160

E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Gelsenkirchen | Publiziert durch presseportal.de.