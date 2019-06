FW-GE: Stromunfall auf dem Bahnübergang. Beladekran eines LKW berührt Hochspannungsfahrdraht der DB.

Gelsenkirchen (ots) –

Auf dem Bahnübergang an der Üchtingstraße kam es heute, gegen

16.15 Uhr,zu einem schweren Stromunfall. Beim Abladevorgang rangierte

der Fahrer seinen LKW mit ausgefahrenem Kranarm gegen den

Hochspannungsfahrdraht der DB. Die hierbei vorliegende Spannung

beträgt 15000 Volt. Die erste Anruferin über Notruf teilte mit, dass

ein LKW mit einem brennenden Reifen auf dem Bahnübergang steht. Beim

Eintreffen der Feuerwehr bot sich den Einsatzkräften ein seltener

Anblick. Beide geplatzten Vorderreifen des LKW, waren bis zur Radnabe

in den Gehweg versunken, Teile der vorderen Karosserie, sowie die

beiden geplatzten Vorderreifen wurden im ausgebrannten Zustand

vorgefunden. Ebenso waren weitere Teile des Fahrzeugaufbaus und ein

weiterer Hinterreifen vom Fahrzeug weggesprengt. Herumfliegende

Trümmerteile trafen dabei einen in der Nähe befindlichen Passanten

und verletzten ihn schwer. ER wurde notärztlich betreut und einem

Krankenhaus zugeführt. Die Feuerwehr setzte ein Strahlrohr zur

Brandbekämpfung ein. Der Fahrer des LKW zog sich durch den

Stromschlag Verletzungen zu und wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus

transportiert. Eine weitere verletzte Person wurde durch den

Rettungsdienst behandelt und ebenfalls zum KH gebracht. Die weiteren

Maßnahmen wurden durch Mitarbeiter der DB durchgeführt. Wegen der

Sicherstellung des Brandschutzes, der Unfallaufnahme durch die

Polizei und der Bergung des LKW, dauern die Einsatzmaßnahmen z.Z.

noch an.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gelsenkirchen

Johannes Stegner

Telefon: 0209 /1704 203

E-Mail: johannes.stegner@gelsenkirchen.de

http://www.feuerwehr-gelsenkirchen.de

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Gelsenkirchen | Publiziert durch presseportal.de.